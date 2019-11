Sono solo fantasmi: una clip del film con Christian De Sica, Carlo Buccirosso e Gian Marco Tognazzi

News Cinema

Nella scena anche i giovani attori Francesco Bruni e Valentina Martone.

Christian De Sica, Carlo Buccirosso e Gian Marco Tognazzi sono i protagonisti di questa buffa e paurosa commedia intitolata Sono solo fantasmi. Diretto dallo stesso De Sica (con la collaborazione del figlio Brando non accreditato nei titoli), il film è attualmente al cinema in tutta Italia e racconta di tre fratelli che si improvvisano acchiappafantasmi a Napoli per racimolare il denaro che consentirà loro di tenere la casa paterna. Formule magiche, amuleti e barattoli pieni di terra consacrata sono gli ingradienti per evocare spiriti molto pericolosi. O forse sono soltanto dei ciarlatani? Qui sotto una clip di Sono solo fantasmi.



Sono Solo Fantasmi: Clip Ufficiale del Film - HD