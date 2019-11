Sono solo fantasmi: "Signora, non mi scivoli sul pecoreccio", una clip del film di Christian De Sica da oggi al cinema

News Cinema

L'attore dirige la commedia in cui recita insieme a Carlo Buccirosso e Gian Marco Tognazzi.

Christian De Sica, Carlo Buccirosso e Gian Marco Tognazzi sono i protagonisti di questa buffa e paurosa commedia intitolata Sono solo fantasmi. Diretto dallo stesso De Sica (con la collaborazione del figlio Brando non accreditato nei titoli), il film esce oggi 14 febbraio al cinema e racconta di tre fratelli che si improvvisano acchiappafantasmi a Napoli per racimolare il denaro che consentirà loro di tenere la casa paterna. Formule magiche, amuleti e barattoli pieni di terra consacrata sono gli ingradienti per evocare spiriti molto pericolosi. O forse sono soltanto dei ciarlatani? Qui sotto una clip di Sono solo fantasmi in cui i tre (chi più motivato, chi meno) tentano proprio di intrappolare uno spirito.



Sono Solo Fantasmi: Il Trailer Ufficiale del Film - HD