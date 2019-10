Sono gioie e colori per Harley Quinn nei nuovi poster di Birds of Prey

News Cinema

Evidentemente un arcobaleno si stagliava nel cielo quel giorno in cui i designer cercavano ispirazione.

L'ottavo film del DC Extended Universe è un trionfo di anti-eroine DC Comics. Birds of Prey ha comunque una figura centrale, come suggerisce il titolo esteso E la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn. E anche i nuovi poster del film lo dicono chiaramente che sarà un grande divertimento per il personaggio interpretato da Margot Robbie , gioiosa, sorridente, sfacciata e volutamente stucchevole in quel contesto multicolore che non desidera certo passare inosservato. Ci siamo tutti innamorati di questo personaggio in Suicide Squad, che ritornerà anche in The Suicide Squad, attualmente in lavorazione.

Insieme a lei vedremo nel film Black Canary, The Huntress, Cassandra Cain e Renee Montoya (è bene rileggere un precedente articolo per conoscere nei dettagli i personaggi di Birds of Prey). Diretto da Cathy Yan (con l'aiuto di Chad Stahelski per alcune sequenze d'azione) il film si avvale anche della partecipazione di Mary Elizabeth Winstead (Huntress), Jurnee Smollett-Bell (Black Canary), Ella Jay Basco (Cassandra Cain), Rosie Perez (Renee Montoya) e Ewan McGregor (Black Mask). L'uscita nelle sale americane del film è fissata al 7 febbraio 2020.

Qui sotto i nuovi poster promozionali di Birds of Prey, in cui il lungo titolo è ristretto nell'acronimo BOP HQ (molto più funzionale per i social network).

















Qui sotto il poster ufficiale italiano di Birds of Prey (E la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn).