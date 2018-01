Sono a rischio i nuovi film di Woody Allen (anche quello in pre-produzione)

Sotto le macerie provocate dal terremoto degli scandali sessuali a Hollywood, sembra che in qualche modo debba finire anche Woody Allen.

A dispetto del fatto che le rilanciate accuse mossegli da Mia e Dylan Farrow siano state giudicate infondate venticinque anni fa, come ha ricordato lo stesso Allen con un comunicato ufficiale diffuso di recente.

Le parole di un accusato, però, sembrano valere di questi tempi meno di quelle di un accusatore, ed ecco quindi che tutta una serie di attori si sono affrettati, nel corso delle ultime settimane, hanno deciso in maniera più o meno convinta di prendere le distanze dalle loro collaborazioni con il regista.

Ma non basta: perché secondo voci provenienti dagli Stati Uniti, Amazon potrebbe scegliere di non distribuire più il nuovo film del regista, dal titolo A Rainy Night in New York. O che la scelta potrebbe essere quella di distribuirlo solo in streaming e senza alcun battage pubblicitario.

Il problema legato al nuovo film di Allen potrebbe derivare anche dal fatto che a decidere l'accordo di produzione e distribuzione fu Roy Price, a capo degli Amazon Studios fino allo scorso ottobre, quando fu costretto a dimettersi anche lui in seguito ad alcune accuse di molestie, agli incassi non eccezionali di La ruota delle meraviglie e dal fatto che i nuovo vertici abbiano deciso di investire meno in prodotti art house o indipendenti e di inseguire il maintstream in stile Netflix.

Allo stesso tempo, già nei guai potrebbe essere anche il film successivo di Allen, già in fase di pre-produzione: a quanto si dice, infatti, mentre fino a pochi mesi fa i nomi più importanti di Hollywood facevano la fila per recitare in un film del newyorchese, e per il minimo sindacale, adesso ci sarebbero dei seri problemi nel trovare attori disponibili a farsi scritturare, sebbene Lettie Aronson, sorella del regista e sua storica produttrice, si sia detta fiduciosa nella riuscita delle operazioni di casting.

