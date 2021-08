Sonny Chiba: morto l'Hattori Hanzo di Kill Bill, leggenda del cinema di arti marziali

News Cinema

A 82 anni per complicazioni legate al covid è morta la leggenda delle arti marziali Sonny Chiba, idolo di Quentin Tarantino che lo volle nel ruolo di Hattori Hanzo in Kill Bill.

Sicuramente moltissimi di noi hanno conosciuto Sonny Chiba, leggenda delle arti marziali e attore giapponese, morto a Tokyo a 82 anni per complicanze legate al Covid, tramite la grande passione di Quentin Tarantino. Il suo nome appariva già nella sceneggiatura di Una vita al massimo, che fu diretto da Tony Scott, e poi il buon Quentin gli ha dato il ruolo del maestro Hattori Hanzo, gestore di un ristorante di sushi, che tornava alla sua vecchia attività per forgiare la katana per la vendetta di Uma Thurman in Kill Bill volume 1. Il personaggio aveva avuto origine da una serie tv del 1980, dove Chiba interpretava più generazioni di guerrieri ninja con lo stesso nome.

Al cinema il karateka Chiba era arrivato, come tanti grandi nomi del genere, negli anni Sessanta, e alcuni dei suoi film di quello e del decennio successivo erano usciti anche in Italia e in America, creando il culto nell'onnivoro cinefilo Tarantino che lo considerava il più grande nel suo genere. Tra questi citiamo I mostri della città sommersa, Il ritorno di Diavolik (sì, con la v), Dal Giappone con furore, I 2 che spezzarono il racket, L'urlo di Bruce Lee terrorizza ancora, Ultimo rifugio: Antartide, Bushido, la spada del sole . La sua filmografia, dove dominano i film sulla yakuza, supera i 200 titoli.

Proprio gli americani, con la versione doppiata di I 2 che spezzarono il racket, ovvero The Street Fighter (che era in realtà una trilogia), lo battezzarono Sonny, mentre il suo vero nome era Shin'ici Ciba.

Sonny Chiba era apparso in un cammeo anche in The Fast and the Furious: Tokyo Drift. Prima di ammalarsi, avrebbe dovuto interpretare un film con Jesse Ventura e Wesley Snipes, ma non è riuscito a farlo. Il suo ultimo film, Bond: Kizuma, uscirà postumo.