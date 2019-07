Sonic the Hedgehog, il produttore Tim Miller garantisce che il nuovo design del personaggio è pronto

News Cinema

"L'ho visto. Secondo me ai fan piacerà."

Pare che il redesign del protagonista in Sonic - Il film sia stato completato, anche se per ora non viene mostrato: è comprensibile, visto che il primo trailer diffuso aveva sconvolto i fan della mascotte piattaformica Sega qualche mese fa, con un Sonic dalle gambe lunghissime e un look generale lontano da quello ufficiale. La Paramount aveva rimandato il film al 2020 proprio per rivedere la grafica del porcospino. Secondo il produttore Tim Miller, questa revisione è completa. Parlandone con Variety, ha dichiarato: "L'ho vista. Secondo me ai fan piacerà." Miller si è spinto oltre, raccontando come lui e il regista Jeff Fowler abbiano reagito alla levata di scudi della rete contro quel Sonic così fuori dai canoni.

"Guardate, io ero con i fan e anche Jeff. Quando si è scatenato il bordello, sono andato da lui e ho detto: senti, la cosa più importante da fare è dire che abbiamo fatto una cazzata. Lui aveva già mandato un tweet un'ora prima che arrivassi da lui. E' un brav'uomo. Era il modo giusto per gestire la cosa. I fan devono poter dire la loro. C'è un modo giusto per ascoltare."