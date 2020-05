Sonic the Hedgehog, com'è andato il primo film e le possibilità di un sequel

News Cinema

Uscito a cavallo dell'emergenza Coronavirus, come se l'è cavata al boxoffice Sonic - Il film, che aveva iniziato la sua corsa con un criticatissimo primo trailer?

La storia del film basato sulla saga videoludica di Sonic the Hedgehog, mascotte Sega, è curiosa: partito sotto i peggiori auspici con un trailer criticatissimo, che ha spinto addirittura a rivedere il look del protagonista e a rimandare l'uscita, Sonic - Il film di Jeff Fowler targato Paramount si è difeso bene nei numeri e qualcuno parla di sequel. Costato 85 milioni di dollari, ne ha incassati nel mondo 306, e bisogna anche considerare che in molti mercati (compreso il nostro) è stato danneggiato dalla chiusura delle sale, quando è iniziato il nostro comune incubo Covid-19. Sulle prime si era persino detto che avrebbe potuto superare Pokémon Detective Pikachu e il suo record (per un film tratto da un videogioco) di 433 milioni di dollari: non è successo, ma in circostanze migliori forse... Contravvenendo alle consuetudini, la major ha persino piazzato il film in streaming e download (anche in Italia), a soli 46 giorni dall'uscita nelle sale americane, per continuare a sfruttarlo almeno un altro po' durante l'emergenza, anche se non si sa quanto abbia totalizzato nel mercato digitale.