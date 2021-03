Sonic the Hedgehog 2, iniziate le riprese, l'annuncio ufficiale

News Cinema

Il regista Jeff Fowler ha confermato con un'immagine che Sonic the Hedgehog 2 è realtà e la troupe è tornata sul set. Quando uscirà il sequel?

Sono iniziate le riprese di Sonic the Hedgehog 2! L'annuncio è stato dato dal regista Jeff Fowler su Twitter, con la semplice immagine che vi mostriamo qui in basso. Nonostante si sia quindi passata la fase di sceneggiatura, tuttora non sappiamo di cosa parlerà questo sequel, anche se diamo ormai per scontata la presenza della volpe dalla doppia coda, Tails, che alla fine del primo lungometraggio entrava in scena, alla ricerca di Sonic per una motivazione non meglio definita. A parte la nuova entrata di Tails, perfettamente coerente con la sua entrata nel secondo capitolo videoludico originale Sega del lontano 1992, è certo il ritorno di alcuni membri del cast umano: chiaramente Jim Carrey nei panni del crudelissimo dr. Robotnik (l'avevamo lasciato disperso ma indomito), James Marsden in quelli dell'amico Tom Wachowski e Tika Sumpter nel ruolo di Maddie Wachowski. L'uscita di Sonic the Hedgehog 2 è prevista per l'aprile del 2022.

Ricordiamo che il primo Sonic - Il film si è rivelato un solido successo da 320 milioni di dollari incassati nel mondo, a fronte di un budget di 85: un responso che forse sarebbe stato anche più massiccio, se la pandemia non avesse interrotto la corsa del buon porcospino alieno blu. Il primato del più remunerativo film tratto da un videogioco è rimasto quindi a Pokémon Detective Pikachu, con i suoi 433 milioni di dollari (per un costo maggiore di 150). Leggi anche Sonic 2, titolo e logo del seguito annunciati ufficialmente!