Sonic: il sequel ufficialmente in preparazione!

La settimana scorsa ci interrogavamo sulle sorti del possibile sequel di Sony e oggi è confermato che è già in preparazione.

Dopo l'inatteso e stratosferico successo, il sequel di Sonic era solo questione di tempo. Ora è ufficiale: Paramount e Sega hanno annunciato di aver iniziato la preparazione del film che proseguirà le avventure del superveloce riccio spaziale dei celebri videogiochi.

Squadra che vince non si cambia: dunque alla regia tornerà Jeff Fowler e alla sceneggiatura Pat Casey e Josh Miller. Al momento ovviamente non ci sono ancora notizie sul casting e sull'inizio della lavorazione.

Sonic, ricordiamo, è stato il primo incasso di sempre nel weekend di apertura per un film tratto da un videogame. Uscito in America il 14 febbraio (da noi il 13), in tutto il mondo ha incassato 306 milioni di dollari con un budget di 85 milioni. Ed è stato costretto ad anticipare l'uscita sulle piattaforme streaming per l'insorgenza del coronavirus. Era dunque solo logico che ci fosse un seguito.