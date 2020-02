Sonic - Il film, Jim Carrey: "Robotnik è un pazzo con un QI a tre cifre!"

News Cinema

Jim Carrey parla del suo personaggio, lo storico antagonista di Sonic the Hedgehog, il Dr. Robotnik.

E' in sala Sonic - Il film, adattamento cinematografico della storica saga videoludica di Sonic the Hedgehog, che nel 2021 spegnerà le trenta candeline. Vi presentiamo un'intervista a Jim Carrey, che interpreta la nemesi per eccellenza del "porcospino blu", cioè il dr. Robotnik. Non c'è istrionismo che tenga: da professionista, Jim Carrey ci dimostra quanto abbia analizzato un personaggio che rimane caricaturale e sopra le righe. Abbandonato dalla società ma dotato di grandi capacità, Robotnik è una vendetta ambulante contro il mondo ed è totalmente egocentrico!

Nella vicenda, il cattivone deve mettere le mani su Sonic e sulla sua energia per conto del governo degli Stati Uniti: il nostro eroe, dal canto suo, cerca soltanto un amico con cui dividere la sua permanenza sulla Terra, un pianeta che in fondo gli va a genio, così come gli va a genio uno sceriffo di una piccola cittadina, interpretato da James Marsden.