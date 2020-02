Sonic - il film: il viaggio di Sonic in una clip in italiano

News Cinema

Sonic prova a cavarsela da solo in questa clip italiana di Sonic - Il film, ma poi si affida allo sceriffo interpretato da James Marsden.

In Sonic - Il film, incarnazione cinematografica di Sonic the Hedgehog di cui vi presentiamo una clip in italiano, il nostro velocissimo porcospino blu deve sfuggire al Governo degli Stati Uniti, che gli ha sguinzagliato il perfido dr. Robotnik di Jim Carrey allo scopo di catturarlo, studiarlo ed eventualmente impadronirsi della sua energia aliena. Sonic dovrebbe raggiungere San Francisco per recuperare qualcosa di assai importante, ma non sa esattamente come fare: lo spiega nella scena al suo nuovo amico, lo sceriffo Tom interpretato da James Marsden. A dir il vero quest'ultimo vorrebbe liberarsene, ma ha in fondo un cuore d'oro.

Alla pubblicazione del primo trailer, Sonic - Il film diretto da Jeff Fowler si era attirato parecchie critiche per il design di Sonic, poi rivisto: questa clip vi permette di osservare il restyling del personaggio, più fedele nelle proporzioni al Sonic che tutti ricordano sin dal 1991. Un primo passo verso le celebrazioni previste per il trentennale del personaggio nel 2021.