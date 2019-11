Sonic - Il Film: il velocissimo riccio blu è di ritorno con un trailer italiano nuovo di zecca!

News Cinema

Il Film in live action arriverà nei cinema italiani il 13 febbraio prossimo.

Finalmente ci siamo. Dopo essersi sistemato il look, Sonic è tornato, pronto a conquistare il grande schermo.

Sonic - Il Film, avventura live action che ha come protagonista il famosissimo riccio blu dotato di velocità supersonica, diventato celebre grazie alla serie di videogiochi SEGA nata nei primi anni Novanta, arriverà nei cinema italiani il 13 febbraio 2020. Ad anticpare l'evento ecco un nuovissimo trailer ufficiale in italiano del film:



Basato sul famosissimo franchise videoludico Sega, SONIC - IL FILM racconta la storia del riccio più veloce del mondo e della sua incredibile avventura nella sua ‘nuova casa’, la Terra. Nel film, Sonic e il suo nuovo migliore amico Tom (James Marsden) si uniscono per difendere il pianeta dal genio malvagio, il Dr. Robotnik (Jim Carrey) e dai suoi diabolici piani per il dominio del mondo. Il film, pensato per ragazzi e famiglie vede tra gli altri la partecipazione di Tika Sumpter nei panni di Annie Wachowski, moglie dello sceriffo Tom.