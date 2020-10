Sonic - Il film: il film da vedere e commentare insieme domenica 11 ottobre con SimulWatch

News Cinema

Sonic the Hedgehog, il popolare personaggio del mondo dei videogame, debutta in un film ricco di azione e avventura. L'appuntamento su SimulWatch è per domenica 11 ottobre alle 15:30.

La visione condivisa di domenica 11 ottobre organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente su Google Play e App Store, è il film che porta sullo schermo un popolare personaggio dei videogame. Sonic - Il film, diretto da Jeff Fowler, si basa naturalmente su Sonic the Hedgehog che ha debuttato nel mondo dei videogiochi nel 1991 per la console Sega Mega Drive. Il personaggio ha vissuto in tantissimi videogame, anche quando Sega cessò la produzione delle console agli inizi del 2000 e Sonic continuò l'avventura sulle altre piattaforme, per la gioia dei fan. E proprio i fan hanno fatto sentire la loro voce quando uscì il primo trailer di Sonic - Il film, perché il disegno del personaggio era troppo umanizzato e diverso da quello dei videogame. La produzione stanziò 5 milioni di dollari ulteriori per rimettere mano al personaggio, che alla fine piacque. Sonic - Il film ha avuto un buon successo di pubblico, grazie anche al ritrovato istrionismo di Jim Carrey.

L'appuntamento per vedere tutti insieme Sonic e commentarlo con amici e familiari, ognuno a casa propria, attraverso la chat di SimulWatch è fissato per domenica 11 ottobre alle 15:30.

C'è un alieno blu in città. Ha le sembianze di un riccio e possiede il potere della supervelocità. Sa saltare molto in alto e usare l'energia cinetica per combattere. L'ufficiale del dipartimento di polizia di San Francisco, Tom Wachowski (James Marsden), diventato sceriffo di Green Hills, nel Montanta, si reca a San Francisco per aiutare Sonic, sfuggito alla cattura del governo grazie alla sua velocità, e a sconfiggere uno scienziato pazzo, il Dr. Ivo Robotnik (Jim Carrey).



Sonic - Il Film: Il Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

SimulWatch è la app creata da Coming Soon che è sia motore di ricerca di film all'interno di tutte le piattaforme di streaming legale operanti in Italia, sia una piattaforma attraverso la quale fissare appuntamenti condivisi per la visione di un film e commentarlo attraverso la chat interna con amici, parenti o perfino sconosciuti comodamente dal divano di casa vostra.

Il prossimo appuntamento con la visione condivisa SimulWatch sarà con: 1981: Indagine a New York.