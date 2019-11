Sonic, Cats e i budget che fanno paura a Hollywood

News Cinema

Nell'ambiente si parla dei costi esagerati dei due film, in particolare di quelli di Cats.

Parlare di soldi, si sa, è indelicato e di cattivo gusto, ma per il cinema, che è un'industria, i budget sono importanti se si vuole ottenere un ritorno degli investimenti. Al momento a Hollywood si fa un gran parlare del costo di due film molto attesi e discussi: Sonic il film, che uscirà in Italia il 13 febbraio 2020, e Cats, che arriverà al cinema una settimana dopo, il 20 febbraio.

Per quanto riguarda Sonic, dopo il primo trailer, contestato dagli appassionati per la scarsa somiglianza del personaggio protagonista dei giochi SEGA, nel secondo tutti hanno notato che adesso il riccio spaziale è molto più somigliante. Questa operazione di restyling, che ha costretto anche a rimandare l'uscita del film all'anno prossimo, secondo un tweet poi cancellato avrebbe portato il budget da 90 milioni di dollari a 125 millioni. In realtà Indiewire ha chiarito che il costo aggiuntivo è stato di soli 5 milioni di dollari. A quanto sembra gli unici effetti digitali conclusi erano solo quelli visti nel trailer e questo avrebbe permesso di limitare i danni.

Il discorso è però diverso se si parla di Cats. Secondo The Guardian il film sarebbe costato l'impressionante cifra di 230 milioni di sterline, ovvero 297 milioni di dollari o, in euro, oltre 268 milioni! Non c'è stata al momento alcuna smentita in merito e, se le voci verranno confermate, questo farebbe di Cats uno dei film più costosi mai girati, al pari coi Pirati dei Caraibi - Ai confini del mondo e di Justice League con i noti problemi. Chissà se basteranno i fan di Taylor Swift e del musical di Andrew Lloyd Webber a recuperare questi incredibili costi.

Sonic il Film: Il Nuovo Trailer Ufficiale del Film - HD