Sonic 2, titolo e logo del seguito annunciati ufficialmente!

News Cinema

In arrivo già nel 2022, il sequel di Sonic - Il film vanterà la quasi ovvia presenza di un altro popolare personaggio nel franchise Sega.

C'è una certa ironia nella comunicazione ufficiale sul sequel di Sonic - Il film, diffusa ieri via Twitter: il titolo sarà - incredibile a dirsi - Sonic the Hedgehog 2, mentre il logo è molto più eloquente del messaggio, che parla di un'uscita già nell'aprile del 2022. Com'era intuibile per chiunque avesse seguito tutti i titoli di coda del precedente lungometraggio di Jeff Fowler con Jim Carrey e James Marsden, Tails sarà della partita, presente già in questo brevissimo teaser con le sue iconiche due code.





Groundbreaking. Thought provoking. Extremely obvious. Presenting the official title of the #SonicMovie sequel: Sonic the Hedgehog 2! Catch #SonicMovie2 in theatres in 2022. pic.twitter.com/SlVk7fakp3 — Sonic the Hedgehog (@SonicMovie) February 10, 2021

Sonic 2, di cosa parlerà e come sarà il seguito di Sonic - Il film