Sonic 2, il primo trailer del film svelato ai Game Awards

Il palcoscenico dei Game Awards era il migliore per presentare il trailer di Sonic the Hedgehog 2, ancora interpretato, per quanto riguarda i personaggi umani, da Jim Carrey e James Marsden. Sonic 2 - Il Film uscirà nei nostri cinema il 7 aprile. Ecco intanto il trailer ufficiale in italiano.

Il film Sonic 2 arriverà nelle sale italiane il 7 aprile 2022: manca relativamente poco, quindi non è stata una grossa sorpresa la diffusione del primo trailer di questo sequel, ancora diretto da Jeff Fowler e interpretato, per quanto riguarda i personaggi umani e non in CGI, da Jim Carrey (Robotnik) e James Marsden (Tom, l'amico del porcospino blu). La sorpresa indovinata è stata la sua presentazione sul coerente palcoscenico dei Game Awards, gli Oscar dei videogiochi, la cui consegna si è svolta ieri 9 dicembre.



Sonic 2 - Il Film: Il Trailer Ufficiale in Italiano del Film - HD

Sonic 2, arriva il sequel e ci sono Tails e Knuckles!

Da quello che si evince dal trailer di Sonic 2, in questo sequel Robotnik si è impossessato di una fonte di immenso potere e usa Knuckles (doppiato da Idris Elba in originale!) per contrastare il potere di Sonic. Il porcospino a sua volta ha conosciuto un alleato suo pari che potrà dargli man forte nel contenere il villain, il buon Tails, col quale Sonic nelle scene mostrate è impegnato in un'acrobazia... aerea. S'intuisce che la storia, oltre a seguire il McGuffin che riguarda il contenimento del pazzo cattivone, darà anche l'occasione al nostro protagonista blu di trovare un suo posto nel mondo.

Costato 85 milioni di dollari, il primo Sonic - Il film ne ha incassati nel mondo 320, rivelandosi un grande successo le cui ali sono state tarpate solo dallo scoppio della pandemia quasi a cavallo della sua uscita. Ci sono ottime probabilità per un'altra buona performance.