Sonic 2, foto dal set con Sonic, Tails e Knuckles... presenti di persona?

Una buffa foto dal set di Sonic 2 mostra gli stand-in di Sonic, Tails e Knuckles, come riferimento per gli attori durante le scene. Divertenti o inquietanti?

Vedremo Sonic 2 nella primavera 2022, ma le riprese del sequel di Sonic - Il film sono già iniziate, come sapevamo: grazie a un paio di foto diffuse su Twitter, guardiamo quale aspetto abbiano sul set gli stand-in di Sonic, Knuckles e Tails, già confermato animato coprotagonista di questo sequel (presenza annunciata dal post-credits del primo atto). Usiamo il termine "stand-in" in modo ironico e alquanto improprio, lo ammettiamo: tecnicamente indica la persona che sostituisce una star, quando è necessario regolare le luci e la posizione della camera sul set, prima del ciak. Un momento noioso, più o meno lungo, che i veri VIP si risparmiano, grazie a queste persone che sono fisicamente compatibili con loro e ne fanno le veci nei tempi morti. Naturalmente Sonic, Tails e Knuckles saranno aggiunti in CGI in post-produzione e sul set non arriveranno mai, quindi ciò che vedete nelle foto ha una funzione simile eppure non identica.





More images can be seen here:https://t.co/5hVIiEkkvQ — Sonic the Hedgehog News & Updates · Tails' Channel (@TailsChannel) April 21, 2021