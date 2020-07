Sonic 2: Ben Schwartz si rallegra per la data d'uscita con un buffo video!

News Cinema

Ben Schwartz, che in originale presta la voce a Sonic, festeggia con un buffo video la data di uscita del sequel, annunciata per l'8 aprile 2022.

Sonic è stato uno dei successi a sorpresa della stagione, visto che in genere i film tratti dai videogame non hanno un grande riscontro al box office. La Paramount, come ci si aspettava, ha messo in cantiere un sequel, di cui ha annunciato la data di uscita per l'8 aprile 2022 (la trovate anche nell'articolo qua sotto assieme ad altre date riprogrammate).

In originale, Ben Schwartz, protagonista della serie Parks and Recreation, presta la voce proprio a Sonic e ha deciso di festeggiare a modo suo, con un divertente video condiviso su Twitter, facendo sfoggio di una fisicità e un atteggiamento comico che ricordano il giovane Woody Allen, l'annuncio della data del sequel.

Lo vediamo, mentre scorre sul nastro trasportatore di un aeroporto a fianco di una gigantesca pubblicità di Sonic, cercare timidamente di far notare, ovviamente senza che nessuno lo riconosca, di aver dato la voce al personaggio...

SONIC 2 IS OFFICIALLY COMING 2 THEATERS 4/8/22!!! pic.twitter.com/Xpci0HzK5d — Ben Schwartz (@rejectedjokes) July 24, 2020