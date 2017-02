Song to Song: il poster ufficiale del film di Terrence Malick

Mentre aspettiamo il primo trailer di Song to Song, il nuovo film di Terrence Malick che arriverà nelle sale americane il 17 di marzo, vi mostriamo il poster ufficiale, in cui sono ritratti Ryan Gosling, Rooney Mara, Natalie Portman e Michael Fassbender, cast di primissimo piano a cui si aggiungono Cate Blanchett, Christian Bale, Benicio del Toro, Val Kilmer.

Decisamente diverso dalla precedente produzione del regista, Song to Song è stato girato in parte durante l’Austin City Limit Fest - festival musicale che si svolge ogni anno nella città texana - e ruota intorno a due triangoli amorosi. A quanto pare, il film sarà un condensato di rock ‘n roll, tradimenti e ossessione per il sesso. E visto che si parla di rock, faranno la loro apparizione Patti Smith, Lykke Li, i Black Lips, Iggy Pop, Florence and the Machine e i Red Hot Chili Peppers.

Risposta contemporanea (forse) e più dark al bellissimo Nashville di Robert Altman, a cui abbiamo subito pensato vista l’accoppiata vicenda corale/scena musicale texana, Song to Song racconterà, nel dettaglio, di due cantanti in difficoltà, di un magnate del rock e di una cameriera adescatrice.