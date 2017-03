Song to Song: Fassbender, Gosling e Mara in due scene del film

A differenza di colui che lo ha diretto, che si fa vedere molto poco in giro lasciando così che intoro a lui aleggi una sorta di mistero, il nuovo film di Terrence Malick - intitolato Song to Song e ambientato ad Austin, in Texas, durante un festival musicale - comincia ad avere ben pochi segreti per coloro che lo aspettano e che in America lo vedranno a partire dal 17 marzo.

Della vicenda corale che parla di smodata ambizione, tradimento e ossessione sessuale-amorosa sono state diffuse oggi due scene. Nella prima la coppia di musicisti BV e Faye dialoga e Ryan Gosling dice a Rooney Mara: "La cosa più entusiasmante di me è che puoi dirmi tutto", sfoggiando quel suo sorriso killer che tutti ben conosciamo.

La seconda, invece, vede protagonisti Ryan Gosling e Michael Fassbender e ruota intorno a uno scambio di giacca. Il secondo mostra tutta l’avidità del personaggio che interpreta (il produttore musicale Cook) e intende lanciare il primo, a cui dice: "Dovremmo incidere un disco insieme, non ti va di fare un sacco di soldi?".

Nelle scene manca Natalie Portman, che in Song to Song fa la parte di un’intrigante cameriera.