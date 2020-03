Song 'e Napule: il film da vedere e commentare insieme lunedì 30 marzo con SimulWatch

News Cinema

Una divertentissima commedia poliziesca e musicale dei Manetti Bros., con protagonista Giampaolo Morelli. Appuntamento su SimulWatch lunedì 30 marzo alle ore 14:30.

La visione condivisa di lunedì 30 marzo organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente su Google Play e App Store, è quella di una divertentissima commedia tra il poliziesco e il musicale: Song 'e Napule.

L'appuntamento per vedere tutti insieme Song 'e Napule e commentarlo con amici e familiari, ognuno a casa propria, attraverso la chat di SimulWatch è fissato oggi lunedì 30 marzo alle ore 14:30.

La nostra recensione di Song 'e Napule

Scritto e diretto dai fratelli Manetti, Song 'e Napule racconta la storia di Paco, un giovane napoletano, pianista raffinato ma disoccupato, che grazie a una raccomandazione riesce a entrare in Polizia, dove però è un po' un pesce fuor d'acqua. Perlomeno fino a quando il suo talento alla tastiera non torna utile: Paco dovrà infatti infiltrarsi nella villa di un camorrista che deve essere incastrato spacciandosi per il tastierista della band di un amatissimo cantante neomelodico di nome Lello Love.

Nei panni di Paco c'è Alessandro Roja, mentre in quelli di Lello uno scatenato Giampaolo Morelli. Il cast è completato anche da Serena Rossi, Paolo Sassanelli, Carlo Buccirosso, Peppe Servillo e molti altri ancora.



Song 'e Napule: Trailer del film dei Manetti Bros.

SimulWatch è la app creata da Coming Soon che è sia motore di ricerca di film all'interno di tutte le piattaforme di streaming legale operanti in Italia, sia una piattaforma attraverso la quale fissare appuntamenti condivisi per la visione di un film e commentarlo attraverso la chat interna con amici, parenti o perfino sconosciuti comodamente dal divano di casa vostra.

