Song 'e Napule: i videoclip ufficiali delle canzoni del film con Giampaolo Morelli in versione cantante neomelodico

Nel film diretto dai fratelli Manetti, Giampaolo Morelli interpreta il ruolo di un cantante neomelodico napoletano di nome Lollo Love: qui potete ascoltarlo in due brani che appaiono nel film.

Attualmente impegnati negli ultimi ritocchi del loro attesissimo Diabolik, i Manetti Bros. avevano sbancato i David di Donatello del 2018 con Ammore e malavita, il divertentissimo musical d'azione interpretato da Giampaolo Morelli e Serena Rossi che, dopo essere stato presentato in concorso al Festival di Venezia, è stato un grande successo di critica e pubblico.

I Manetti però avevano inziato da prima a sperimentare l'ibridazione tra commedia, trama poliziesca e canzone napoletana: qualche anno prima, infatti, avevano diretto il meno noto - ma non meno divertente - Song 'e Napule, del 2014, nel quale avevano diretto gli stessi Giampaolo Morelli e Serena Rossi ma anche Alessandro Roja, Paolo Sassanelli, Carlo Buccirosso, Peppe Servillo e molti altri ancora.

Song 'e Napule: la trama del film dei Manetti Bros.

Scritto e diretto dai Manetti, Song 'e Napule racconta la storia di Paco (Roja), un giovane napoletano, pianista raffinato ma senza lavoro, che grazie a una raccomandazione riesce a entrare in Polizia, dove però è un po' un pesce fuor d'acqua. Perlomeno fino a quando il suo talento musicale non torna utile in qualche modo. Dopo averlo sentito suonare, infatti, un commissario dell'anticrimine ha un'idea: Paco dovrà infatti entrare come tastierista nella band di un amatissimo cantante neomelodico di nome Lollo Love (Morelli), e così infiltrarsi nella villa di un camorrista che deve essere incastrato, dove la band di Lello deve esibirsi i occasione della festa di nozze della figlia del criminale.

Cuoricina: il videoclip ufficiale della canzone di Lollo Love

Come in Ammore e malavita, anche in Song 'e Napule le musiche sono firmate da Pivio e Aldo De Scalzi, che hanno anche composto alcune delle canzoni di Lollo Love, realmente interpretate da Morelli. La più famosa si intitola "Cuoricina", composta da Pivio & Aldo De Scalzi, Franco Ricciardi, e lo stesso Morelli, che poteve vedere in azione nel videoclip ufficiale della canzone:





Song 'e Napule: il videoclip ufficiale della canzone omonima di Lollo Love

Altra canzone interpretata da Lollo Love / Giampaolo Morelli è quella che porta lo stesso titolo del film: "Song ' Napule". Scritta da C. Di Risio e F. D'Ancona, ha vinto il Nastro d'Argento come miglior canzone originale, e anche di questa vi mostriamo il videoclip ufficiale.