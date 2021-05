soloalcinema: presentato un ambizioso piano di ripartenza e rilancio per tutto il cinema in Italia

News Cinema

Mesi di campagne di comunicazione, eventi e film nuovi in arrivo coinvolgendo tutte le realtà dell'industria cinematografica, dagli attori agli autori, dai produttori agli esercenti ai distributori. #soloalcinema è stato presentato per sei mesi di cinema in sala.

Non solo recuperare gli spettatori persi in quest'anno di pandemia, ma spingere il 50% degli italiani che non va al cinema mai a innamorarsi dell’esperienza della sala, Non solo ripartenza, ma rinascita dell'amore fra il cinema e gli italiani, insomma. È questo l’ambizioso obiettivo di tutto il mondo della settima arte, dai produttori agli esercenti e i distributori, per una volta uniti e compatti, con una grande voglia anche degli attori di fare la loro parte. Un appello importante è arrivato qualche giorno fa da Pierfrancesco Favino che, dal palco della premiazione dei David di Donatello, ha chiesto con passione di insegnare il cinema nelle scuole, come attività curricolare, non come doposcuola o esperienza collaterale.

Un appello che ha riproposto anche questa mattina, in occasione della prestazione dell’iniziativa #soloalcinema, le iniziativa per il rilancio del cinema in Italia. L’attore romano, insieme a Vittoria Puccini, presidente di Unita, associazione che riunisce 1200 attori, ha ricordato poi la necessità di “dire che le sale sono luoghi sicuri, in questi mesi svuotati di senso. L’arte, il cinema, il teatro sono perfetti per le persone che vivono la pandemia con disagio, aiuta a lenirlo. Dobbiamo far capire perché soloalcinema”. Un momento di confronto e rilancio, cercando di guardare a nuovi spettatori e nuove generazioni, per una “straordinaria esperienza, quella del cinema, emotiva e collettiva, ma anche personale e intima”. Un’iniziativa che parte ora e vuole arrivare almeno fino a Natale, con una campagna articolata e sviluppata nel tempo, anche grazie agli aiuti del governo.

È di poche ore fa la notizia di un ulteriore stanziamento di fondi per gli esercenti. In questo senso le uscite ci saranno anche nel corso dell’estate, con l’aggiunta dell’atteso adattamento della graphic novel La terra dei padri di Gipi, portata al cinema da Claudio Cupellini, con Valerio Mastandrea e Valeria Golino, previsto in uscita il 1 luglio. Fra i film in arrivo durante l’estate, The Conjuring: per ordine del diavolo, Comedians, Spiral - L'eredità di Saw, Monster Hunter, A Quiet Place 2, Una donna promettente, Black Widow, Old, Jungle Cruise, The Suicide Squad - Missione suicida, Fast and Furious 9.

Si è svolta quindi oggi la conferenza stampa di presentazione del progetto #soloalcinema che raccoglie al suo interno l’insieme delle iniziative in programma per il rilancio del cinema, con l'impegno comune di tutte le maggiori associazioni di categoria. Si tratta di un progetto dell’intera filiera del cinema italiano che agisce in maniera unitaria e organica, dopo aver svolto nei mesi passati confronti utili e proficui per individuare idee e nuove proposte con l’obiettivo di far tornare il pubblico in sala e abbracciare nuove generazioni di spettatori.

La valorizzazione dell’esperienza condivisa ed emotiva, che lo spettatore vive esclusivamente nella sala cinematografica e che lo spinge a riappropriarsi finalmente di un momento di eccezionale qualità nel suo tempo libero al di fuori delle mura domestiche, sono al centro di tutto il progetto #soloalcinema. Il progetto vedrà la sua prima importante fase nel corso dell’estate, per poi proseguire durante l’autunno fino alla stagione natalizia. Si tratta di un vero e proprio percorso che prende il via da oggi e che intende accompagnare il Cinema e il suo Pubblico d’ora in avanti verso una ripresa di quel dialogo che era rimasto sospeso e che ora torna ad affascinare e coinvolgere le platee italiane.

Partendo dalla serata dei David di Donatello, passando per le sinergie messe a punto con i media partner che intendono sostenere il ritorno in sala con iniziative e attività dedicate, arrivando al Festival di Taormina, alle Notti Bianche del Cinema, ai CinemaDays con uscite di rilievo durante l’estate, alle giornate professionali di Cinè a Riccione, alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, alla Festa del Cinema di Roma e con le iniziative che sono destinate a moltiplicarsi e arricchirsi man mano durante tutto l’arco di tempo da qui fino a dicembre 2021.

Il primo spot dal titolo EMOZIONI, lanciato a dicembre scorso, aveva tenuto il filo di quel rapporto tra la sala cinematografica e i suoi spettatori in un momento iconico come il Natale e ora torna a ravvivarlo attraverso lo spot RICORDI DI UNA VITA, con la voce narrante di Monica Bellucci. Mostrato in anteprima durante la serata dei David di Donatello trasmessa l’11 maggio scorso in diretta su Rai 1, inizia da oggi la sua circolazione sui più importanti media italiani. Seguirà durante l’estate il nuovo spot ALL STAR in cui, per la prima volta insieme, alcuni dei volti più celebri e più amati tra le attrici e gli attori italiani si faranno sorprendere dentro una sala cinematografica, questa volta nei panni di quelle persone che normalmente lavorano al loro interno (alla cassa, allo strappo dei biglietti, alla vendita dei gelati) e saranno insieme al pubblico a godersi la ritrovata emozione di vedere un film sul grande schermo. Per presentare lo spot ALL STAR e ricordare l’impegno anche di tutto il gruppo degli interpreti italiani era presente in conferenza l’attore Pierfrancesco Favino.