SoloAlCinema: presentati al Festival di Venezia gli eventi professionali dell’autunno

Sono tre gli appuntamenti professionali dell'industria del cinema che si svolgeranno in autunno: SdC Days, gli Incontri del Cinema d'Essai e le Giornate Professionali di Cinema Energy. Sono stati presentati oggi durante il Festival di Venezia.

Questa mattina, presso L'Italian Pavillion dell’Hotel Excelsior, dunque durante la settantottesima Mostra del Cinema di Venezia, ha avuto luogo la presentazione degli appuntamenti autunnali che riguardano l'industria cinematografica. Si tratta di tre eventi che stanno a indicare la ripartenza del settore e che hanno riunito al Lido tutti i presidenti.

I tre appuntamenti professionali sono: gli SdC Days dell'ACEC, edizione in tour e in streaming dal 23 al 25 settembre; gli Incontri del Cinema d'Essai della FICE, a Mantova dal 27 al 30 settembre; le Giornate Professionali di Cinema Energy organizzate dall’ANEC in collaborazione con ANICA, a Sorrento dal 29 novembre al 2 dicembre.

Il Presidente dell’ANEC Mario Lorini ha dichiarato:

L'esercizio cinematografico si presenta più che mai unito nella giornata veneziana di presentazione dei prossimi incontri professionali con l’unico obiettivo di consolidare e riaffermare l’attenzione sulla ripartenza per il ritorno del cinema in sala. Insieme all'industria, con il costante appoggio del Mic siamo convinti che troveremo la strada per riappropriarci del nostro pubblico con la magia della esclusiva e unica esperienza cinematografica che solo la sala può dare. Monitoraggio costante, verifica delle misure sanitarie per un progressivo e auspicato allentamento a un settore che è stato esempio di rispetto delle regole e della sicurezza. Sorrento sarà il momento di confronto sulla ripresa autunnale e di lancio del 2022 che auspichiamo sia definitivamente l’anno del ritorno alla normalità.

Queste invece le parole del Sindaco di Mantova Mattia Palazzi:

Iniziative come questa sono fondamentali per la ripartenza delle attività economiche e sociali, le abitudini sono mutate con un forte impatto sui consumi culturali. Gli Incontri Fice, che siamo lieti abbiano messo radici a Mantova, consentono di accelerare il ritorno in sala

Il Sindaco di Sorrento Massimo Coppola ha invece detto:

La pandemia ha profondamente inciso in tanti settori produttivi. E l'industria cinematografica è uno di quei comparti che ha maggiormente risentito della crisi economica. Per questo l'edizione 2021 delle Giornate acquista un senso tutto nuovo di rinascita e di ripartenza. E a fare da sfondo a tutto questo sarà ancora una volta la nostra città, tradizionalmente legata ad un appuntamento che accoglie in penisola sorrentina attori, registi, produttori, esercenti e tanti altri protagonisti del cinema italiano.

Erano presenti all'incontro anchei Presidenti ACEC, don Gianluca Bernardini, FICE, Domenico Dinoia, il Presidente Nazionale Sezione Distributori ANICA Luigi Lonigro, il Presidente della Biennale di Venezia Roberto Cicutto, il Direttore Generale ANEC Simone Gialdini, il delegato Presidenza ANEC Giornate Professionali di Cinema Giorgio Ferrero oltre ai rappresentanti delle Istituzioni e delle Associazioni del Cinema.