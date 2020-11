Solo, sequel o spin-off sono possibili? Risponde il regista Ron Howard

News Cinema

Ron Howard, regista di Solo: A Star Wars Story, in un podcast rivela che la Lucasfilm / Disney non vuole proprio nascondere sotto il tappeto il flop al botteghino...

Attendere il sequel di Solo: A Star Wars Story è un po' utopistico, lo sa persino chi vi è stato coinvolto, come il suo interprete Alden Ehrenreich o il regista Ron Howard, che tuttavia, intervistato nel podcast Lights, Camera, Barstool, ha rivelato che la Disney / Lucasfilm non ha intenzione davvero di nascondere sotto il tappeto il bruciante flop al boxoffice. Degli spin-off non si escluderebbero, a quanto pare: ogni lavoro di espansione sull'universo creato da George Lucas è bene accetto e non si butta via niente: non sarebbe nemmeno necessario focalizzarsi su Han Solo, s'intuisce. Ecco le parole precise di Howard. Leggi anche Star Wars, Alden Ehrenreich difende Solo e si lamenta dell'eccesso di critiche

Non consideratelo spoiler o niente del genere, ma credo che ci sia interesse per quei personaggi. Penso che ci sarà dell'interesse per quel mondo di gangster in futuro, più avanti. Ma posso assicurarvi che non c'è niente in sviluppo in questo momento per un film o per Disney+. Però è bellissimo l'affetto mostrato per Solo, naturalmente alimenta la possibilità che i personaggi alla fine risaltino fuori.