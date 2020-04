Solo: A Star Wars Story: un sequel almeno in streaming sul Disney+? Lo sceneggiatore dà un suo parere.

News Cinema

Dopo il successo di The Mandalorian, alcuni fan che hanno comunque gradito Solo sperano almeno in un sequel in streaming. Jonathan Kasdan risponde.

Ora che The Mandalorian è legalmente visibile in quasi tutto il mondo sul neonato Disney+, con numeri notevoli anche in Italia, alcuni fan hanno la segreta speranza di rivedere in azione almeno in streaming l'Han Solo di Alden Ehrenreich protagonista al cinema di Solo: A Star Wars Story. Per avere lumi sulla possibilità, è stata rivolta una domanda esplicita a Jonathan Kasdan, che con il babbo Lawrence Kasdan è stato coautore del primo film della saga di Star Wars a floppare al boxoffice (393 milioni di dollari l'incasso, 275 il costo). Su Twitter Jonathan ha scritto:

Non penso che si stia pensando a un sequel di Solo in questo momento. Secondo me un film, come stanno le cose, sarebbe difficile farselo approvare. Poi il carnet di Star Wars sul Disney+ direi che è già... parecchio affollato, tutte serie che non vedo l'ora di godermi.

Don't think anyone's pursuing a Solo sequel at the moment @KenobiJj I think a feature, at this point, would be a tough sell & the D+ Star Wars slate is really...pretty packed, all shows I'm lookin forward to. My work on Indy is long over but I'm excited there's forward movement! — Jon Kasdan (@JonKasdan) March 30, 2020