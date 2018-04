Solo: A Star Wars Story sarà presentato al Festival di Cannes

Solo: A Star Wars Story sarà presentato in anteprima mondiale al prossimo, imminente Festival di Cannes, esattamente il 15 maggio. Dieci giorni prima che lo spin-off di Guerre Stellari dedicato alle origini del personaggio reso leggendario da Harrison Ford arrivi nelle sale di tutto il mondo.

Come noto il film è stato finito di realizzare da Ron Howard, il quale ha sostituito in fase di riprese avviate Phil Lord e Chris Miller. Nel cast di protagonisti troviamo Alden Ehrenreich nei panni di Han Solo e Donald Glover in quelli dell'amico e compagno di scorribande Lando Calrissian. A fa rloro compagnia Woody Harrelson ed Emilia Clarke.

Non è la prima volta che un film della saga viene presentato sulla Croisette: nel 2002 L'attacco dei cloni e tre anni dopo La vendetta dei Sith, entrambi diretti da George Lucas, trovarono spazio nella kermesse fuori concorso. Anche Ron Howard non è un esordiente a Cannes: nel 2006 ha portato il suo successo Il codice Da Vinci, interpretato da Tom Hanks e Ian McKellen.