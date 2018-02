Solo: A Star Wars Story, il primo trailer in italiano dello spin-off Lucasfilm

Solo: A Star Wars Story, spin-off di Star Wars dedicato al mitico Han Solo, si mostra con il primo vero trailer, dopo lo spot teaser trasmesso durante il Super Bowl. Il lungometraggio vede Alden Ehrenreich nel ruolo che fu di Harrison Ford, in un'origin story del mito: gli inizi di Han sul Millennium Falcon, la nascita della sua amiciza con Chewbacca, lo scontro con un mondo criminale che, a detta di Paul Bettany presente nel cast, renderebbe in teoria il film vicino a un heist movie.

Alle cronache cinematografiche il film è più noto per la sua travagliata produzione, con un (non si sa bene quanto traumatico) passaggio dalla regia di Phil Lord & Chris Miller a quella di Ron Howard, che ha rilevato il progetto già sul set, un momento della lavorazione in cui nessun regista vorrebbe mai subentrare a un altro. Comunque il coinvolgimento di Howard avrebbe ridotto drasticamente il margine di improvvisazione e golardìa di cui, secondo alcune voci, Lord & Miller stavano ammantando il progetto.

Nel resto del cast sono da segnalare Woody Harrelson, interprete di Beckett (mentore di Han), e Donald Glover, nei panni dell'iconico Lando Calrissian, dal quale Han otterrà il Falcon...





Il Teaser Trailer Ufficiale in Italiano:



Solo: A Star Wars Story: Primo Trailer in Italiano del Film - HD