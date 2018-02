Solo: A Star Wars Story, ecco il trailer del Superbowl del film che racconta la storia del leggendario personaggio

Come sapete tutti, il secondo degli spin-off della saga di Star Wars voluti dal nuovo corso della Lucasfilms targata Disney è dedicato a uno dei personaggi più amati dell'universo creato da George Lucas: Han Solo.

Dapprima affidato alle mani di Phil Lord e Christopher Miller, il film è stato poi passato a Ron Howard, ma il protagonista è rimasto lo stesso: il giovane Alden Ehrenreich, chiamato al non facile compito di non far rimpiangere (troppo) un leggendario Harrison Ford.

Solo: A Star Wars Story sarà nei cinema il 23 maggio del 2018: intanto questo è un primissimo trailer trasmesso in occasione del Superbowl, mentre il primo vero full trailer è atteso per il pomeriggio.

Solo: A Star Wars Story: Spot Superbowl 2018 - HD