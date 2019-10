Sole: una clip in anteprima esclusiva del film di Carlo Sironi presentato al Festival di Venezia 2019

News Cinema

Debutta nei cinema il 24 ottobre questo film italiano tra i più apprezzati della sezione Orizzonti della scorsa Mostra del Cinema.

Sole, il film diretto dall'esordiente Carlo Sironi dal 24 ottobre nei cinema italiani, è stato presentato in concorso nella sezione Orizzonti dello scorso Festival di Venezia, dove è stato tra i più apprezzati, tanto da portare a casa il Premio FEDIC e il Premio NUOVOIMAIE Talent Award al miglior attore emergente. Successivamente è stato presentato anche nella sezione Discovery al Toronto International Film Festival.

Il nostro critico Mauro Donzelli, dal Lido, lo ha definito: "un esordio molto promettente, che ci fa aggiungere con piacere il nome di Carlo Sironi a quello dei giovani autori pronti a dire la sua nel futuro del cinema italiano."