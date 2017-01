Soldado: Taylor Sheridan parla del sequel di Sicario che sarà diretto da Stefano Sollima

Torniamo a parlare di Soldado, l'atteso sequel di Sicario passato dalle mani di Denis Villeneuve a quelle del nostro Stefano Sollima, alla sua prima prova internazionale.

L'occasione di parlare del film che vedrà al centro i personaggi di Benicio del Toro e Josh Brolin (e senza Emily Blunt), è stata offerta da un'intervista a Collider rilasciata dallo sceneggiatore Taylor Sheridan, candidato all'Oscar per Hell or Hight Water, che ha di recente esordito alla regista con Wind River, presentato al Sundance e interpretato da Jeremy Renner e Elizabeth Olsen.

Sheridan racconta che quando uno dei produttori gli ha chiesto come avrebbe fatto un eventuale sequel, gli ha risposto che non se ne sarebbe potuto fare uno in senso stretto, ma che sarebbe stato interessante vedere i due protagonisti costretti ad operare al di fuori degli Stati Uniti e senza un'accompagnatrice. E ha aggiunto: "Direi che se Sicario è un film sulla militarizzazione della polizia e sui confini che sfumano, questo film toglie l'aspetto poliziesco".

Si è già parlato del fatto che questa diventerà una trilogia. Sheridan afferma di non saperlo con sicurezza, ma che nel caso facessero un altro sequel, lui ha già delle idee. Aspettiamo con pazienza gli sviluppi.