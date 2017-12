Soldado: il primo trailer del sequel di Sicario diretto da Stefano Sollima

In una recentissima intervista rilasciata a Vanity Fair, Stefano Sollima diceva questa, tra tante altre cose, a Malcom Pagani, suo interlocutore: "Sa qual è l'unica cosa che mi ha fatto perdere tempo nella vita, un sacco di tempo? Pensare di essere un genio. Quando finalmente ho capito che non lo ero ho iniziato a lavorare con serenità e profitto."

Serenità, profitto e, aggiungeremmo, anche un coraggio che da lì deriva: perché prendersi la responsabilità di volare per la prima volta negli Stati Uniti (professionalmente parlando) per firmare il sequel di un film solidissimo e acclamatissimo come Sicario, ereditandone la regia da Denis Villeneuve, è un gesto sicuramente molto coraggioso.

Soldado - questo il titolo del film - vede Benicio Del Toro, Josh Brolin e Jeffrey Donovan tornare nei ruoli che avevano già interpretato qualche anno fa. Non ci sarà invece Emily Blunt, mentre new entries del cast sono Catherine Keener, e Matthew Modine. La storia vedrà Alejandro Gillick e Matt Graver - gli ambigui personaggi di Del Toro e Brolin - tornare a lavorare assieme per smantellare un cartello messicano che fa entrare terroristi negli Stati Uniti dal confine con Messico.

Questo qui di seguito è il primo trailer di Soldado, che negli USA debutterà il 29 giugno prossimo. Siamo ancora in attesa di conoscere una data d'uscita in Italia, ma siamo certi che non dovremo attendere molto.

Soldado: Primo Trailer Ufficiale del Film - HD