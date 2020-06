Sol levante, tutte le curiosità su un thriller dal mago del genere Michael Crichton

News Cinema

Una storia ideata da uno dei maestri del thriller e del genere, Michael Crichton, romanziere e uomo di cinema, Sol levante racconta di corruzione e violenza nel mondo della politica e delle relazioni economiche internazionali.

Tutte le curiosità su un thriller, Sol levante, che ci porta al centro di un omicidio, scandali politici, corruzione e violenza. Gli anni ’90 sono stati l’epoca d’oro dell’economia giapponese, anni in cui era la seconda potenza economica mondiale e la guerra con gli Stati Uniti in alcuni settori è stata feroce.

Sol levante, la trama

Proprio nel mondo dell’economia e della finanza fra USA e Giappone inizia Sol levante, adattamento di un romanzo di Michel Crichton. Siamo a Los Angeles, una delle città più asiatiche d’America e affacciata proprio sul quello stesso oceano Pacifico in cui è immerso anche il Giappone. Durante una festa all’interno di un sontuoso grattacielo di downtown, per la vendita di una società americana di sistemi informatici per la difesa a una società giapponese, viene rivenuto il cadavere di una donna. Le indagini vengono affidate ai tenenti Smith (Wesley Snipes) e Graham (Harvey Keitel), a guidare il distretto il capitano Connor (Sean Connery), un’autorità nel rapporto con i grandi concorrenti giapponesi.

Un sospetto è subito individuato, anche se muore durante un inseguimento per arrestarlo e inquisirlo. Caso chiuso? Troppo semplice, le immagini che sembravano dare pochi dubbi si scoprono essere state in realtà ritoccate digitalmente. Sono solo i primi passi di una trama complessa e intricata, che riporterà alla galla un vecchio caso di corruzione in cui furono coinvolti i due investigatori indagati del caso. Verranno poi coinvolti gli affari interni, la morte misteriosa di un senatore e molti altri rapporti, anche sentimentali, fra americani e giapponesi.

Sol levante, le curiosità su un thriller fra corruzione e violenza

Il film uscì nelle sale americane nel luglio del 1993, incassando oltre 60 milioni di dollari negli Stati Uniti e un totale 107 in tutto il mondo. Rimase per sei settimane nella top ten dei film già visti. La parte del capitano Connor è stata scritta da Crichton con già in mente Sean Connery. Nel cast anche Tia Carrere, Cary Hiroyuki Tagawa e Steve Buscemi. È il secondo di tre film usciti in anni consecutivi in cui Keitel e Buscemi recitano insieme. Gli altri due sono Le iene (1992) e Pulp Fiction (1994).

Ci furono forti tensioni fra Crichton e il co-sceneggiatore e regista Philip Kaufman per la sua scelta di un attore afroamericano come uno dei due tenenti incaricati delle indagini, cambiando in questo modo le scelte del romanzo. Kaufman ha diretto in carriera film diversi come L’insostenibile leggerezza dell’essere, Terrore dallo spazio profondo, Henry & June, Uomini veri, nominato all’oscar come miglior film.

Michel Crichton, è più semplice con un maestro del genere

Micheal Crichton ha scritto in prima persona la sceneggiatura di Sol levante, in originale Rising sun, come il romanzo da cui è tratto. È un romanziere di enorme successo, ma anche sceneggiatura, regista e produttore, un vero autore di bestseller, basti pensare che ha venduto in carriera, prima della scomparsa prematura nel 2008, 150 milioni di copie dei suoi libri. Qualche titolo è sufficiente per farvi capire di fronte a chi ci troviamo: Jurassic Park e Il mondo perduto, La grande rapina al treno, Congo, Adromeda, Sfera.

Un’autorità soprattutto nella fantascienza, ha spaziato in tutti i generi, dal thriller al poliziesco. Da una sua raccolta di racconti è venuta l’idea per la mitica serie televisiva E.R. Medici in prima linea, di cui fu anche produttore esecutivo.