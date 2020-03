Sognando il ring: un undicenne diventa campione di wrestling nel trailer del nuovo family movie di Netflix

News Cinema

Un family movie che mescola il genere sportivo col fantastico, e sarà disponibile in streaming sulla piattaforma dal 10 aprile.

Negli Stati Uniti si intitola The Main Event, l'evento principale (di una serata di sport e spettacolo), mentre da noi si chiama Sognando il ring: in entrambi casi è un nuovo film Netflix Original che arriverà in streaming sulla piattaforma dal 10 aprile e che segna la prima collaborazione tra il colosso americano del cinema su internet e la WWE, la World Wrestling Entertainment. E di Sognando il ring vi presentiamo qui di seguito il trailer italiano.

Diretto da Jay Karas, uno che ha alle spalle la regia di numerosi episodi di serie televisve come Workaholics e Parks and Recreation, e soprattutto come regista di special di comici televisivi, Sognando il ring mescola il film sportivo col fantastico e col family movie, raccontando la storia di un undicenne che entra in possesso di una maschera da wrestling magica che lo rende fortissimo e imbattibile, e che corona così il suo sogno di poter combattere sul ring della WWE.





Questa è la sinossi ufficiale di Sognando il ring:

Quando l'undicenne Leo Thompson (Seth Carr) scopre una maschera da wrestling magica che gli conferisce una super forza, la usa per partecipare a un torneo della WWE. Con l'aiuto della nonna (Tichina Arnold), Leo darà il massimo per realizzare il sogno di diventare una superstar della WWE. Ce la farà un ragazzino a battere tutti i temibili sfidanti e a diventare un campione? Diretto da Jay Karas, SOGNANDO IL RING ha come coprotagonisti Adam Pally e Ken Marino con la partecipazione speciale delle superstar della WWE Kofi Kingston, Mike "The Miz" Mizanin, Sheamus e Babatunde Aiyegbusi nei panni dell'ultimo sfidante di Leo, un enorme wrestler chiamato Samson.