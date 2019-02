So Long, My Son: la recensione del film cinese presentato in concorso al Festival di Berlino 2019

Per il cinema cinese dei nostri anni non è certo una cosa nuova, quella di raccontare storie in cui le vicende complesse e le trasformazioni radicali di una nazione si vanno a rispecchiare in quelle private dei protagonisti.

Spesso - se non ci si chiama Jia Zhang-ke - accade che la scala delle prime tenda a soverchiare le seconde, oppure a mettere la sordina alla loro componente emotiva, e i film risultano così fin troppo ovvi. I loro intenti fin troppo dichiarati ed evidenti.

Ci sono anche eccezioni, certo, e una di queste è sicuramente So Long, My Son: un film-romanzo fluviale, dove l'equilibrio tra le parti è talmente riuscito che è la storia di una famiglia, e la sua sobria ma commovente drammaticità, che casomai oscura un quadro storico e sociale di grande rilevanza, e che così facendo, per paradosso, lo rende ancora più efficace.

All'inizio di tutto, al centro di tutto la morte drammatica di un figlio. Il dolore più terribile, quello di due genitori che - complice la politica del figlio unico - a un altro figlio avevano già dovuto rinunciare nel modo più brutale; un dolore che allontanerà quell'uomo e quella donna dagli amici e dalla loro città natale. Un dolore che non verrà lenito da un figlio adottivo che diverrà problematico, e li lascerà: un secondo lutto, che non sarà l'ultimo, mentre l'intreccio si complica, come le relazioni tra i personaggi.

Il dolore, ma anche il senso di colpa - di un'altra famiglia, e di tutta una nazione - provato da chi di quella morte e quella solitudine si sente a vario titolo responsabile, e che solo quel perdono che è così difficile chiedere potrà sanare.

1994. 1986. 2011.

Wang Xiaoshuiai frantuma la linea temporale del suo racconto, rimescola i pezzi senza velleità o furberie, ma solo quel tanto che basta affinché chi guarda ricostruisca solo progressivamente, e senza fretta il quadro completo di eventi e relazioni, trascinandolo con sé lungo la storia e permettendogli allo stesso tempo di concentrarsi in ogni attimo, in ogni momento, in ogni sequenza come se quelli fossero assoluti, totali, omnicomprensivi.

La sua macchina da presa si muove lenta e sinuosa, come avanzando in punta di piedi tra i personaggi e i loro sentimenti, raccontandoli spesso in fondo alle sue inquadrature, come a sottolineare l'importanza e l'influenza del contesto in cui sono inseriti, del mondo in cui si muovono.

Quel mondo, una Cina in incredibile e perenne trasformazione, eppure in qualche modo, nel suo nucleo, sempre uguale, sempre all'interno di un ciclo. Di quel ciclo che riporterà i due protagonisti nella loro città natale, nei luoghi dove è morto il loro bambino, tra quegli amici che avevano abbandonato ma mai dimenticato, per sanare la loro ferita e offrire il loro perdono. Il ciclo che è quello della vita, che si blocca con la morte, e che solo una nuova vita può far ripartire.

E così finisce con un nuovo inizio, So Long, My Son, che ha la struggente malinconia di un addio, la potenza dirompente dei sentimenti e l'eleganza dei silenzi, la delicatezza e il respiro di un affresco al quale ci si abbandona, e che nasconde la sua grandezza tanto nei dettagli quanto nel suo insieme.