Snowpiercer: il film da vedere e commentare insieme sabato 11 aprile con SimulWatch

Uno dei due film hollywoodiani diretti dal Bong Joon-ho di Parasite. Appuntamento su SimulWatch sabato 11 aprile alle 21.

Molti di voi avranno conosciuto il regista coreano Bong Joon-ho solo grazie al successo internazionale di Parasite, vincitore del Premio Oscar per il miglior film lo scorso febbraio, e di innumerevoli altri premi. Ma per farvi conoscere meglio questo grande autore c'è la visione condivisa di sabato 11 aprile organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente su Google Play e App Store: il film che vi proponiamo è infatti Snowpiercer, diretto da Bong nel 2013.

L'appuntamento per vedere tutti insieme Snowpiercer e commentarlo con amici e familiari, ognuno a casa propria, attraverso la chat di SimulWatch è fissato oggi sabato 11 aprile alle ore 21.

Sceneggiato assieme a un altro grandissimo autore del cinema coreano contemporaneo come Park Chan-wook e la sceneggiatrice americana Kelly Masterson, Snowpiercer è l'adattamento cinematografico della graphic novel di Jacques Lob "Le Transperceneige". La storia è quella, ambientata nel 2031, di un treno che percorre ininterrottamente una Terra vittima di una nuova era glaciale per via del riscaldamento globale. A bordo, un microcosmo dell'umanità sopravvissuta diviso in classi sociali, coi più poveri stipati nelle ultime carrozze; i più ricchi nei lussuosi vagoni anteriori. La difficile convivenza ed i delicati equilibri tra classi non potranno che sfociare inevitabilmente verso lotte e rivoluzioni.

Primo dei due film girati da Bong negli Stati Uniti (il secondo è Okja), Snowpiercer vede nel cast attori di rilievo come Chris Evans, Jamie Bell, John Hurt, Tilda Swinton, Kang-ho Song, Octavia Spencer, Ed Harris, Ewen Bremner, Alison Pill e molti altri.



SimulWatch è la app creata da Coming Soon che è sia motore di ricerca di film all'interno di tutte le piattaforme di streaming legale operanti in Italia, sia una piattaforma attraverso la quale fissare appuntamenti condivisi per la visione di un film e commentarlo attraverso la chat interna con amici, parenti o perfino sconosciuti comodamente dal divano di casa vostra.

