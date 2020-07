News Cinema

Snow Blind con Jake Gyllenhaal acquistato da Apple TV +

Daniela Catelli di 14 luglio 2020

Apple l'ha spuntata sui concorrenti per Snow Blind, adattamento del graphic novel di Ollie Masters e Tyler Jenkins con Jake Gyllenhaal, diretto da Gustav Möller al suo primo film in lingua inglese.

Vi avevamo già parlato di Snow Blind, adattamento cinematografico del graphic novel omonimo di Ollie Masters e Tyler Jenkins, con Jake Gyllenhaal. Si tratta di un progetto molto ambito, tanto che si è scatenata una vera e propria asta per accaparrarsene i diritti: vincitrice nella gara è stata Apple Tv +. Il film sarà diretto da Gustav Möller, della cui bella opera d'esordio, Il colpevole, Gyllenhaal ha acquistato subito i diritti di remake, e sarà il suo debutto nel cinema in lingua inglese. La storia, ricordiamo, è quella di un teenager, Terry, la cui vita in un tranquillo paese dell'Alaska viene sconvolta quando posta online una foto del padre e scopre che con la sua famiglia è nel Programma di Protezione Testimoni. In seguito alla sua innocente azione, arriva un uomo in cerca di vendetta e la cittadina viene invasa da agenti dell'FBI. Teddy scopre che i motivi per cui il padre dice di essere entrato nel programma non sono quelli che lui dichiara. Ad adattare la sceneggiatura sarà lo scrittore Patrick Ness, autore anche del libro e del copione di 7 minuti dopo la mezzanotte e della serie di romanzi Chaos Walking.

