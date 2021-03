Sniper Elite, dal videogioco al film del regista di San Andreas

News Cinema

Brad Peyton girerà un film dalla saga videoludica di Sniper Elite della Rebellion.

La saga di videogiochi Sniper Elite sta per diventare un film diretto da Brad Peyton, già collaboratore di Dwayne Johnson in film come San Andreas e Rampage: questa volta The Rock non sarà della partita, però è probabile che il film da Sniper Elite riesca a reggere il colpo da solo, per la popolarità della serie sin dal suo esordio nel 2005 su PC, PS2, Wii e prima Xbox. L'ultimo capitolo del ciclo videoludico in generale è uno spin-off, Zombie Army 4: Dead War, uscito nel 2020, mentre l'ultimo episodio ufficiale risale ormai al 2017, Sniper Elite 4. Ci sono diversi progetti legati alla serie in lavorazione al momento (tra cui un'esperienza in VR), quindi è facile immaginare che il film serva da volano promozionale per queste uscite.

Sniper Elite, di cosa parlerà il film tratto dal videogioco?

Il film di Sniper Elite si ambienterà naturalmente durante la II Guerra Mondiale, incentrato sul cecchino Kark Fairburne, che cerca di eliminare un assassino nazista a Londra, salvando addiritura Winston Churchill. La sceneggiatura, scritta dallo stesso Brad Peyton con Gary Graham, ripropone quindi fedelmente il protagonista della saga ammiraglia, che conta al momento quattro capitoli e si basa su una simulazione realistica della fisica balistica, per portare a termine nel modo più preciso le esecuzioni da cecchino. Il film sarà coprodotto dai Marla Studios già dietro all'adattamento di Assassin's Creed, nonché dagli stessi autori dei giochi, i Rebellion Developments.

Brad Peyton ci comunica ufficialmente: "In questa storia c'è così tanta tensione e carattere, c'è il potenziale per un'azione tesa, entusiasmante. La cosa fantastica di Sniper Elite è che si concentra sullo stealth e sulla strategia, ma ha anche colpi di scena divertenti e incredibili. Non vedo l'ora di coinvolgere il pubblico e farlo affezionare a un eroe che affronterà la missione più pericolosa e impegnativa della sua vita."