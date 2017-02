Smetto quando voglio - Masterclass: il videogioco in Pixel Art

Smetto quando voglio 2 - Masterclass è da oggi nelle sale, e l'uscita viene celebrata da un videogioco online gratuito, disponibile da domani 3 febbraio sulla pagina Facebook del film.

Realizzato da Diego Sacchetti (Morbidware) e Matteo Corradini, si tratta di un endless run in pixel art anni Ottanta, diviso in quattro livelli, l'ultimo dei quali sbloccabile solo dopo aver portato a termine almeno una volta i tre precedenti (indipendentemente dal punteggio). In ognuno dei livelli troviamo i membri della "banda dei ricercatori" alle prese con smart drugs, polizia e... altri ostacoli, diretti richiami al film.