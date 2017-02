Smetto quando voglio 2, A United Kingdom, Hacksaw Ridge, Billy Lynn, Sleepless e gli altri film al cinema dal 2 febbraio

Tutti pronti, perché al cinema è tornata "la Banda dei Ricercatori": Edoardo Leo, Libero De Rienzo, Stefano Fresi, Pietro Sermonti e tutti gli altri. Solo che questa volta, questo esilarante gruppetto di ricercatori universitari, la crème de la crème delle menti italiane, non si dedica al crimine, ma viene utilizzato ufficiosamente dalla polizia per trovare e smantellare il giro di produzione e spaccio di smart drugs a Roma. Smetto quando voglio 2 - Masterclass è un episodio interlocutorio ma ricco di personalità, che getta le sue radici nel fortunato film d'esordio di Syndey Sibilia e che lascia l'acquolina in bocca con un finale aperto che spianala la strada al terzo capitolo: Smetto quando voglio - Ad Honorem.

Dopo alcuni anni di oblio, nel corso dei quali vicende squisitamente extra-cinematografiche ne avevano offuscato la stella e pregiudicato la reputazione, Mel Gibson is back with vengeance. La battaglia di Hacksaw Ridge è il suo terzo film da regista: presentato al Festival di Venezia, ha ottenuto ben sei nomination agli Oscar, tra cui quella per il miglior film, la miglior regia e il migliore attore protagonista, Andrew Garfield. Che qui interpreta il ruolo di Desmond Doss, un giovane medico che, pur essendo un obiettore di coscienza, si è arruolato nell'esercito americano ai tempo della II Guerra Mondiale, e che prima era considerato un vigliacco e un traditore, e poi ha avuto un destino da eroe. Una storia realmente accaduta, che Gibson racconta senza rinunciare a un grammo di spettacolarità.

Jamie Foxx è un poliziotto corrotto (forse). Michelle Monaghan è una degli Affari Interni che indaga su di lui. Dermot Mulroney è un boss della mala che gli rapisce il figlio, mentre Scott McNairy è un altro boss, ancora più cattivo, che vuole indietro la sua cocaina. E Foxx deve cercare di salvare la pelle a suo figlio e a sé stesso. Tutto questo a Las Vegas, tutto questo tutto in una notte all'interno del casinò di proprietà di Mulroney. Tutto questo in Sleepless- Il giustiziere, che è un thriller d'azione diretto dallo svizzero Baran bo Odar e che è il remale di un film francese del 2011 che s'intitolava Nuit Blanche.

Al cinema torna anche Ang Lee, il regista taiwanese da anni solidamente trapiantato a Hollywood, che questa volta racconta una storia americana che più americana non si può. Billy Lynn - Un giorno da eroe (adattamento di un romanzo di Ben Fountain) racconta la storia di un soldato 19enne che viene improvvisamente considerato un eroe dopo che lui e i suoi compagni vengono filmato nel corso di un'azione di guerra in Iraq. Chiamato in patria, sarà al centro di un baraccone mediatico e propagandstico che lo metterà a dura prova. Protagonista del film è l'esordiente Joe Alwin, mentre gli altri interpreti principali sono Garrett Hedlund, Kristen Stewart, Vin Diesel, Steve Martin e Chris Tucker.

Nel 1947, l'erede dal trono del Botswana Seretse Khama, a Londra per studiare, incontra e s'innamora dell'impiegata inglese Ruth Williams. A dispetto dell'opposizione di entrambe le famiglie, del governo britannico e sudafricano, tanto per ragioni razziali quanto politiche, i due si sposarono e lottarono per il loro amore migliorando la condizione delle donne e cambiando in meglio la propria nazione. Una storia vera, che viene raccontata con passione da A United Kingdom, film diretto da Amma Asante che vede nei due ruoli principali David Oyelowo e Rosamund Pike.

In Ho amici in paradiso, Felice Castriota è un commercialista salentino, impulsivo e un po’ superficiale. Il desiderio di arricchirsi e una certa avventatezza lo hanno portato a riciclare i soldi della malavita, prima di farsi scoprire. Così, quando il Procuratore della Repubblica di Lecce gli propone, invece della galera, l’affido ai servizi sociali, Felice ci mette un attimo ad accettare l’offerta e a denunciare ‘U Pacciu, l’importante malavitoso per cui ha riciclato i soldi. A scontare la sua pena viene mandato al “Centro Don Guanella” di Roma. Da questo momento in poi, la sua vita cambia sicuramente in meglio: prende coscienza delle cose importanti della vita e dei suoi sbagli, grazie anche a tutti i “ragazzi” disabili e le persone incontrate in questo percorso.

Vista Mare è il secondo lungometraggio di Andrea Castoldi. È ambientato nel 2002, con lo Stato italiano è ormai alla deriva. Le rivolte popolari e le manifestazioni si susseguono a causa di una crisi economica sempre più soffocante. La Puglia è diventata una frontiera militarizzata, una linea di confine da non oltrepassare. Scontati tre anni di carcere per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, Stilitano (Arturo Di Tullio) è deciso ad abbandonare il Paese per raggiungere la tanto sognata Albania, terra prospera di lavoro e di speranza. Si unisce a un gruppo di italiani che come lui è in attesa di poter salire su un gommone di fortuna.

