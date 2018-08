SmallFoot - il mio amico delle nevi: il nuovo trailer ufficiale e i doppiatori italiani

Uscirà nei cinema italiani il 4 ottobre prossimo, il film d'animazione Smallfoot: Il mio amico delle nevi, diretto da Karey Kirkpatrick, già regista di La gang del bosco nonché sceneggiatore di Galline in fuga e James e la pesca gigante

Il film rivisita la leggenda del Bigfoot con un rovesciamento di prospettiva, quando un giovane e brillante Yeti vuole dimostrare ai suoi simili la presenza di qualcosa che pensava non esistesse: l'essere umano.

La sua idea sconvolge la comunità di Yeti che si trova di fronte al fatto che potrebbe esserci nel mondo, al di là del loro villaggio innevato, un'altra creatura vivente. Una storia nuova di zecca sull'amicizia, il coraggio e la gioia della scoperta.

Del film è arrivato il nuovo trailer italiano ufficiale, che vi mostriamo qui sotto:



Smallfoot - il mio amico delle nevi: Il Nuovo Trailer Ufficiale in Italiano - HD

Nella versione originale, a dare la voce ai protagonisti principali sono Channing Tatum, James Corden, Zendaya, Common, LeBron James, Gina Rodriguez, Danny DeVito, Yara Shahidi e Jimmy Tatro. Per la versione italiana sono stati scelti la cantante, attrice e conduttrice Lodovica Comello, il tenore, vincitore di X Factor 11, Lorenzo Licitra e la coppia di fidanzatini teenager siciliani conosciuti in rete come Sofì e Luì, in arte Me contro Te, che da oltre 4 anni raggiungono milioni di giovanissimi fan sui social.





Lodovica Comello dà la voce alla bella yeti Miki, che non può fare a meno di pensare che esista un mondo molto più grande al di là di quello che vedono loro. Impavida e indipendente, Miki è curiosa e ama porre delle domande; la sua filosofia di vita è "una vita piena di domande è una vita meravigliosa".





Lorenzo Licitra presta la voce a Migo, un giovane yeti onesto e sincero con un cuore grande quanto i suoi giganteschi piedi blu, che ha sempre seguito gli insegnamenti del suo villaggio, come: fai quello che ti viene detto, senza fare domande. Ma quando scopre accidentalmente la presenza di qualcosa che gli è stato detto non esistesse - uno Smallfoot - vuole che tutti lo sappiano! Anche se la notizia dovesse sconvolgere totalmente le loro vite.







Brenda e Thorp sono doppiati dai Me contro Te. Se Thorp è il più brillante del gruppo, Brenda invece è molto occupata con il suo lavoro di show producer.