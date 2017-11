Smallfoot - Il mio amico delle nevi: ecco il trailer italiano del nuovo film d'animazione Warner

Uscirà tra circa un anno, a ottobre 2018 nei cinema italiani, Smallfoot - Il mio amico delle nevi, l'atteso film d'animazione della Warner Animation che vanta un cast vocale originale di primo piano e che compende, tra gli altri Channing Tatum, Danny DeVito, Zendaya, Common, Jimmy Tatro, la star di Car Pool Karaoke James Corden e il super campione di basket LeBron James.



Il film, diretto da Karey Kirkpatrick, sceneggiatore di film come James e la pesca gigante, Galline in fuga e I Puffi 2 e regista di La gang del bosco, rivisita la leggenda del Bigfoot con un rovesciamento di prospettiva: quando un giovane e brillante Yeti vuole dimostrare ai suoi simili l'esistenza degli esseri umani anche se non ne ha mai incontrato uno. La sua idea gli porterà fama ed una chance con la ragazza dei suoi sogni. Ma getterà anche in subbuglio la semplice comunità di Yeti, di fronte a ciò che potrebbe esserci nel mondo, al di là del loro villaggio innevato.



Del film è arrivato il primo trailer ufficiale in italiano. Ve lo mostriamo qui sotto: