Small Axe: il trailer della serie antologica di film di Steve McQueen realizzata per Amazon Prime Video

News Cinema

Il regista di Hunger e 12 anni schiavo ha realizzato cinque film che debutteranno in streaming sulla piattaforma di Amazon tra la fine di novembre e la metà di dicembre del 2020.

Tra i titoli che, qualche mese fa, vennero annunciati nella Selezione Ufficiale "virtuale" del Festival di Cannes 2020, ovvero dell'edizione che non c'è stata, c'erano anche ben due film diretti da Steve McQueen, il regista di Hunger e 12 anni schiavo.

Quei due film, intitolati Mangrove e Lovers Rock, sono i primi due di una serie antologica firmata da McQueen che comprende anche Education, Alex Wheatle e Red, White and Blue: cinque film ambientati nella comunità provieniente dalle Indie Occidentali nella Londra degli anni che vanno tra i Sessanta e gli Ottanta del Novecento, che verranno resi disponibili in streaming su Amazon Prime Video tra il 20 novembre e il 18 dicembre.

Questa serie antologica - di cui vi mostriamo il trailer, assieme a una presentazione delle sinossi dei singoli film - si chiama Small Axe: un titolo che viene da un proverbio africano che recita "se voi siete i grandi alberi, noi siamo la piccola ascia", e nella quale McQueen ha detto di voler raccontare le storie di personaggi le cui vite sono state plasmate dalle loro forza di volontà a dispetto del razzismo e della discriminazione che subivano.

Small Axe: il trailer della serie antologica di Steve McQueen

Welcome to the Blumhouse: i trailer dei quattro film horror presto in streaming su Amazon Prime Video Leggi anche

Mangrove: la sinossi

Mangrove, disponibile in streaming su Amazon Prime Video dal 20 novembre, racconta di Frank Crichlow (Shaun Parkes), il proprietario di un ristorante caraibico di Notting Hill, il mangrove, trirovo di una comunità di abitanti del quartiere, intellettuali e attivisti. In un regime di terrore razzista, la polizia locale irrompe di continuo nel ristorante, spingendo Frank e la comunità locale a manifestare pacificamente per le strade nel 1970. Quando nove tra donne e uomini, tra i quali lo stesso Frank, la leader delle Black Panther inglesi Altheia Jones-LeCointe (Letitia Wright) e l'attivista Darcus Howe (Malachi Kirby) vengono ingiustamente arrestati e accusati di incitare le rivolte inizierà un processo che catturerà l'attenzione della stampa e della popolazione, che si concuderà con una vittoria per colori i quali lottavano contro la discriminazione.

Lovers Rock: la sinossi

Lovers Rock, disponibile in streaming su Amazon Prime Video dal 27 novembre, è un'ode a un'omonima e romantica tipologia di reggae, e alla gioventù nera che su quelle note ha trovato libertà e amore nel corso di feste organizzate in case private, dato che la loro presenza non era gradita nei locali bianchi della Londra degli anni Ottanta.

Education: la sinossi

Disponibile in streaming su Amazon Prime Video dal 4 dicembre, Education è un racconto di formazione che vede protagonista un dodicenne affascinato da astronauti e navi spaziali di nome Kingsley (Kenyah Sandy). Dopo essere stato richiamato dal preside della sua scuola per il suo comportamento, viene spedito a una scuola per ragazzi con "bisogni particolari". I suoi genitori, ognuno alle prese con un doppio lavoro, non ri rendono conto che la decisione è dettata da una politica occulta di segreazione che vuole evitare che i giovani neri ricevano l'educazione di cui hanno diritto, fino a quando un gruppo di donne provenienti dalle Indie Occidentali non si interessa alla questione di Kinglsey.

Alex Wheatle: la sinossi

Alex Wheatle racconta la vera storia di un premiato scrittore (Sheyi Cole), dagli anni della sua adolescenza fino all'ingresso nell'età adulta. Dopo aver trascorso l'infanzia in istituti, senza avere una famiglia né ricevere amore, Alex trova a Brixton una comunità che lo fa sentire parte di qualcosa, che gli regala un'identità e permette alla sua passione per la musica di crescere. Imprigionato dopo le rivolte avvenute nella città nel 1981, dovrà fare i conti con il suo passato e trovare una strada per il futuro. Sarà disponibile in streaming su Amazon Prime Video dall'11 dicembre.

Red, White and Blue: la sinossi

L'ultimo titolo della serie Small Axe, disponibile in streaming su Amazon Prime Video dal 18 dicembre, è Red, White and Blue, che racconta un'altra storia vera: quella di Leroy Logan (John Boyega), un giovane scenziato forense che sogna di uscire dal laboratorio dove lavora da solo. Quando suo padre viene aggredito da due poliziotti, si convince di voler coronare il vecchio sogno di diventare un agente, nell'ingenua speranza di poter cambiare il il razzismo del sistema dall'interno. Leroy dovrà fare i conti con la disapprovazione del padre,e con un razzismo endemico per cui verrà disprezzato a dispetto del suo operato impeccabile.