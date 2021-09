Slumber Party Massacre: il sanguinoso trailer del remake dell'horror splatter del 1982

News Cinema

Inedito in Italia, il primo Slumber Party Massacre, uscito nel 1982, è un cult movie per gli amanti del genere horror slasher. Adesso sta per uscirne il remake e questo è il trailer.

Saranno i tempi cupi in cui stiamo vivendo e la voglia di esorcizzarli, ma l'horror, sia in termini quantitativi che qualitativi, sta conoscendo una vera e propria rinascita, anche se le distribuzioni italiane, salvo rarissime eccezioni, restano sorde al suo appeal. Non sappiamo se Slumber Party Massacre, un film originale SYFY di cui vi mostriamo il breve trailer, e che sarà trasmesso sul canale via cavo USA il 16 ottobre, appartenga alla categoria dei bei film di genere o meno, ma si tratta del remake di un celebre film del 1982, uno slasher di Amy Jones da noi rimasto inedito al cinema, ma di culto in America.

Anche stavolta, come nella versione del 1982, regista è una donna, la canadese Danishka Esterhazy, che ci dimostra una volta di più che non sono solo gli uomini ad amare lo splatter. Se al cinema non vi piacciono sangue, violenza e ironia, state lontani. E che il massacro abbia inizio! Dopo tutto, Halloween si avvicina...