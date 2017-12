Slumber - Il demone del sonno: trailer italiano e poster del film horror dal 1° febbraio in sala

Arriverà in tutte le sale italiane dal 1° febbraio Slumber - Il demone del sonno, un nuovo horror che racconta i pericoli che si annidano in quello che dovrebbe teoricamente essere il momento del riposo e del ristoro per tutti noi: quello in cui dormiamo un riposo più o meno meritato.

Alice, la protagonista di questo film diretto dall'esordiente Jonathan Hopkins, che è interpretata dalla Maggie Q di Divergent e Insurgent, è infatti una specialista di disturbi del sonno, una scienziata estremamente razionale perseguitata, però, dal trauma di aver assistito alla misteriosa morte notturna del fratello minore.

Un giorno, allo studio della donna si presenta un'intera famiglia, i cui membri sono tutti afflitti da strani disturbi durante la notte. Alice diagnostica a uno dei bambini la "paralisi del sonno", un fenomeno reale e molto comune in tutto il mondo che porta chi ne soffre a vivere, da svegli, i propri incubi.

Nel tentativo di aiutare questa famiglia, Alice si trova costretta ad abbandonare il ragionamento scientifico e ad accettare che dietro agli incubi dei suoi pazienti ci sia qualcosa di non spiegabile razionalmente. Per sconfiggere questa misteriosa entità, la donna dovrà affrontare anche i propri demoni…

Questi che vedete sono il trailer e il poster italiani di Slumber - Il demone del sonno, che oltre a Maggie Q vede protagonisti Sylvester McCoy, William Hope, Honor Kneafsey e Sam Troughton, e che in Italia arriva grazie a Koch Media.

Slumber - Il Demone del sonno: Trailer Ufficiale in Italiano del Film - HD