Slinky: Tamra Davis dirigerà un film sull'inventore della molla e sulla moglie che rese popolare il giocattolo

In preparazione un film su Betty Davis, moglie dell'inventore dello Slinky, le popolari molle che hanno dato vita anche al cane Slinky di Toy Story, diretto da Tamra Davis.

Non sia mai che il cinema americano dimentichi qualcuno dei suoi eroi, siano essi il fondatore di McDonald's o la creatrice del Miracle Mop (altrimenti detto mocio). Adesso è in preparazione un film biografico dedicato alle persone che negli anni Quaranta del secolo scorso hanno creato e commercializzato lo Slinky, la popolarissima molla di metallo con cui tutti noi abbiamo giocato e molti ancora giocano, e che è a sua volta diventata componente di altri giochi come lo Slinky Dog, che ha rilanciato la fama del gioco negli anni Novanta grazie ai film della serie di Toy Story.

A dirigere il film sarà Tamra Davis e la cosa interessante è che Slinky sarà un film al femminile, perché incentrato su Betty James, moglie di Richard James, inventore del gioco, i cui diritti ricevette in eredità dopo la prematura morte di lui all'età di 60 anni, riuscendo a far diventare famoso e di successo il gioco, di cui nella foto vedete una bella pubblicità vintage.

Betty James era davvero una donna notevole: nel 1974, all'epoca della morte del marito, di cui ereditò la famosa invenzione (che però non si vendeva tanto bene), aveva sei figli da mantenere e la sua è una di quelle storie "dalle stalle alle stelle" per cui gli americani vanno pazzi. Si aspetta adesso la scelta della protagonista per una storia che ci incuriosisce molto.