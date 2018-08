Slice: nel trailer del divertente horror con Chance the Rapper consegnare la pizza è un lavoro mortale

Confessiamo che non conoscevamo l'esistenza di Slice, ma solo vedendo il trailer siamo stati trasportati indietro nel tempo, agli anni Ottanta, quando si facevano horror splatter originali e molto divertenti, con in più un gusto che ricorda anche la mitica serie Buffy e la sua placida Sunnydale sulla Bocca dell'Inferno.



A dare il via all'azione in questa horror comedy di Austin Vesely, alla sua opera prima, c'è una serie di fattorini che consegnano la pizza a domicilio e che, ahi loro,. vengono spacciati in modi cruenti. Dietro a tutto questo sembra ci sia un lupo mannaro. Due personaggi, interpretati dal rapper Chance The Rapper, al secolo Chance Bennett, al suo debutto cinematografico e Zazie Beets (che rivedremo in Joker con Joaquin Phoenix), decidono di scoprire il mistero. E c'è anche Joe Keery, lo Steve Harrington di Stranger Things, nei panni di un fotoreporter.

In America Slice (che significa trancio, ma anche taglio, fendente) uscirà in autunno, anche se non ha ancora una data precisa, ma speriamo con tutto il cuore di vederlo al più presto anche da noi. A giudicare dal trailer e dal poster, sembra una vera delizia a base di pizza, salame piccante, salsa, mostri e tanto, tanto sangue...