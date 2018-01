Slender Man: il primo trailer originale dell'horror che porta al cinema i Creepypasta

L'horror online, in questo travagliato e digitalissimo Terzo Millennio, si chiama creepypasta.

E chi dice creepypasta non può non dire Slender Man, lo spauracchio alto alto, magro magro, dalle braccia lunghe lunghe e dalla faccia... no, senza faccia.

Dalle storie e dai video virali che hanno fatto rabbrividire i Millenials, questa creatura mostruosa e manipolatrice sta per arrivare, dal prossimo 17 maggio, nei nostri cinema: è quella infatti la data d'uscita di Slender Man, il film diretto da Sylvain White che dai monitor dei computer e degli smartphone porta la paura sul grande schermo.

E questo è il primissimo trailer del film, in versione originale, fresco fresco di pubblicazione.