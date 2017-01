Slender Man: a dirigerlo sarà Sylvain White

Sarà il regista franco-americano Sylvain White, autore nel 2010 dell'action The Losers e dietro la macchina da presa di numerosi episodi di serie tv come Hawaii Five-O, a portare sullo schermo Slender Man, il protagonista di una delle creepypasta di maggior successo. Le riprese del film inizieranno a primavera.

Nato nel 2009 e creato da Victor Surge (al secolo Eric Knudsen) per partecipare a un concorso su un forum, in cui si chiedeva agli utenti di modificare con photoshop vecchie foto in modo da farvi apparire fenomeni paranormali, l'uomo con le braccia tentacolari e senza faccia ha colpito la fantasia di milioni di adolescenti in tutto il mondo (tanto che due ragazzine hanno quasi ucciso una coetanea per obbedire ai suoi ordini), il mostro non poteva mancare di attirare l'attenzione della macchina spremisoldi per eccellenza, Hollywood.

Noi, che amiamo il cinema horror, speriamo davvero che gli venga dato un trattamento decente perché i cattivi e i mostri languono ultimamente nel genere, che ha bisogno di nuovi spauracchi.