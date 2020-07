Slaxx: il trailer del film su un paio di jeans... assassini

News Cinema

Ricorda molto i B-movies horror degli anni Ottanta il trailer di Slaxx, una commedia horror dove i killer sono dei blue jeans.

Un tempo le nostre nonne e bisnonne, abituate a corsetti e restrizioni varie, dicevamo, "per belle apparire bisogna soffrire". Beh, nella bizzarra horror comedy di cui vi mostriamo il trailer, Slaxx, bisogna addirittura morire!

La caccia ai jeans fascianti, superskinny, che pochissime si possono permettere, miete vittime in questo flm, non a caso scritto da due donne, Patricia Gomez, che lo ha anche prodotto, e la canadese Elza Kaphert che lo dirige, dove vengono inventati dei jeans che si adattano automaticamente al fisico di chi li acquista. Ma, ahimé, un paio di questi indumenti prende vita e fa strage in una boutique alla moda.

Nella storia del cinema horror del resto non è la prima volta che un abito dà di matto (ricordate In Fabric?) anche se Slaxx appartiene al genere gore demenziale che tanti titoli bizzarri ha prodotto negli anni, come la serie dei pomodori assassini. Per la cronaca, protagonisti di questo divertissement, che ricorda il cinema degli anni Ottanta, sono Romane Denis, Brett Donahue, Sehar Bhojani, Kenny Wong, Tianna Nori e Hanneke Talbot.